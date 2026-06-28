בן 19 נורה למוות בטייבה, צעיר נוסף נפצע קשה

בכר נסיראת, כבן 19 נרצח הלילה (בין שבת לראשון) באירוע ירי בטייבה, לאחר שכל בני המשפחה שבו מחתונה. צעיר נוסף, כבן 20, נפצע באורח קשה באירוע. מדובר בסכסוך משפחתי ישן, שהיה בתקופה האחרונה ברגיעה. הנרצח נעצר באוגוסט 2025 בחשד למעורבות ברצח מועתסם נסיראת, על רקע סכסוך קרקעות בתוך אותה משפחה, אך בסופו של דבר לא הוגש נגדו כתב אישום. למשטרה יש כיוון חקירה לחשוד ברצח, שנמצא בבריחה.

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צוותי מד"א נקראו למקום לאחר שקיבלו דיווח על שני צעירים שנפצעו בטייבה. הם מצאו את אחד הפצועים מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, כשהוא סובל מפציעות חודרות קשות. לאחר טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה ממושכות, הוא פונה לבית החולים מאיר במצב אנוש, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

הפצוע השני, צעיר בשנות ה-20 לחייו, פונה לבית החולים כשהוא בהכרה ובמצב קשה, לאחר שסבל גם הוא מפציעות חודרות.

פרמדיק מד"א דורד מבארכה סיפר: "ראינו את הפצוע כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם פציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מתקדם שכלל פעולות החייאה ממושכות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש, שם נקבע מותו. מהמקום פונה לבית החולים פצוע נוסף, צעיר בשנות ה-20 לחייו כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות קשות".

שוטרי תחנת טייבה ממרחב שרון הגיעו לזירה זמן קצר לאחר הדיווח ופתחו בחקירה, לצד מצוד אחר החשודים במעשה. בתום הערכת מצב הוחלט להטיל את החקירה על היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) שרון. במשטרה מעריכים בשלב זה כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בתוך המשפחה. החקירה נמשכת.