הערכה מתחזקת במשטרה: אלדר דיין לא נעדר - אלא נמלט, כך דיווחה הערב (שלישי) ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מהדורה המרכזית". המשטרה איתרה את שני חבריו של אלדר דיין וגבתה מהם עדות, אך החוקרים סבורים כי הם אינם דוברים אמת, מאחר והגרסאות שלהם סותרות לחלוטין.

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גרסתו של עומרי פרץ: "על מה אתם מדברים? איזה קטטה? לא היו מכות, אני לא הייתי בכלל בבלאגן הזה. לא הייתי באוטו הזה, הייתי באחר, את אלדר אני מכיר - את השני לא".

גרסתו של מקסים ברברמן: "היינו עם תשעה אתיופים, הייתה קטטה, אחד מהם נתן אגרופים לשמשה והיא התנפצה. היינו שלושתנו שם ואז נסענו לתחנת דלק בפתח תקווה, נבהלנו וברחנו. השארנו את הרכב כי השמשה הייתה שבורה וכל אחד הלך לדרכו".

כעת מתחזק החשד שלפני נטישת הרכב אירעה תאונת פגע וברח. על שמשת הרכב אותרו שרידי דם שנשלחו לבדיקות מעבדה. במשטרה מעריכים כי ייתכן שמישהו נפגע - אף שעד כה לא דווח או אותר נפגע מתאים.

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במקביל, נבדק חשד לשיבוש ראיות, לאחר שעל פי החשד נעשה ניסיון לשטוף את כתמי הדם מהרכב. מנגד, למרות שאחד החשודים טען בחקירתו כי הרקע לאירוע הוא קטטה שפרצה במקום, על גופם של המעורבים לא אותרו כל סימני אלימות. לשלושה ישנו עבר פלילי, כאשר אלדר עצמו מוכר למשטרה בעבירות סמים.

בידי החוקרים הצטברו אינדיקציות המצביעות על מספר דירות מסתור אפשריות בהן נמצא דיין, כאשר בין היתר נבדקת האפשרות כי הוא מסתתר באזור דימונה.

תגובת עורכי דינו של אלדר דיין, דרור שלום ומיכה הולבינגר: "המשטרה ושב״ס מיהרו לייצר כותרות בתקשורת. מרשתי שיתפה פעולה באופן מלא. שחרורה המהיר מבהיר לכולם כי אין פה דבר ולא חצי דבר. במקום לבדוק את העובדות מראש. הרשויות בחרו קודם לעכבה לחקירה ולפגוע בשמה הטוב של מרשתי. מדובר בהתנהלות של לית דין ולית דיין".