החשוד ברצח עורך הדין בראשון לציון היום (שלישי) הסגיר את עצמו למשטרה. החשוד, בן מיעוטים בן 23 מרמלה, הגיע למשרדו של עורך הדין, ובמהלך המפגש ירה בו מספר יריות ונמלט מהמקום. מפרטים ראשונים עולה כי בין השניים הייתה היכרות מוקדמת על רקע ייצוג בתביעת נזיקין, ומסתמן כי המניע למעשה הוא חוסר שביעות רצון מהטיפול בתיק.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לאחר מצוד נרחב שהתנהל בשעות האחרונות, בשיתוף ימ"ר לכיש של מחוז דרום, הסגיר את עצמו החשוד, תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו. החשוד יועבר לחקירה בימ"ר שפלה, ובהתאם לצורכי החקירה תבקש המשטרה מחר להאריך את מעצרו בבית המשפט. מפקד מחוז מרכז, ניצב אמיר כהן, קיים הערכת מצב מיוחדת בזירה והטיל את החקירה על היחידה המרכזית שפלה.

החשוד, הגיע למשרדו של עורך הדין מבלי להסתיר את פניו. עדיין לא ברור אם הפגישה ביניהם הייתה מתואמת מראש או שמדובר בהגעה ספונטנית, זאת מאחר ויומן המחשב של המנוח נעול. בזמן האירוע שהו במשרד עורך דין נוסף ואב הבית. על פי עדותו של עורך הדין, נשמעו במקום צעקות ולאחריהן לפחות ארבע יריות.

כשנכנס לחדר מצא את שותפו ירוי על הרצפה, בעוד החשוד נמלט מהמקום כשהוא חמוש באקדח. בשלב זה לא ידוע אם הנשק מוחזק ברישיון, ולא הוגשו תלונות קודמות על איומים מצד החשוד. כוחות משטרה וצוותי רפואה שהוזעקו לזירה איתרו את הגבר כשהוא במצב אנוש, ולאחר בדיקות רפואיות קצרות נאלצו לקבוע את מותו במקום.