תיעוד בלעדי: דקרו ונמלטו מהמקום - כתב אישום נגד שני תושבי אילת

כתב אישום ובקשה להארכת מעצר עד לתום ההליכים המשפטיים הוגשו נגד שני תושבי אילת, בגין תקיפה אלימה שהתרחשה בחודש שעבר בחניית בניין מגורים בעיר. בתיעוד הבלעדי של האירוע, שמתפרסם לראשונה ב-i24NEWS, ניתן לראות את שני הנאשמים - בעלי עבר פלילי מרשים, הכולל הרשעות קודמות ועונשי מאסר בפועל.

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כאמור, האירוע המדובר קרה בסוף החודש שעבר, והחשודים נעצרו ונלקחו לחקירה תוך זמן קצר. החשוד המרכזי, נור עודה, בעל שבע הרשעות קודמות בעבירות אלימות, סמים, איומים והחזקת סכין. הוא שוחרר ממאסר בתחילת חודש מרץ ולחובתו מאסר מותנה בר הפעלה.

החשוד השני, מחמד זעתרי טויל, בעל שש הרשעות קודמות, בעיקר בעבירות רכוש והתפרצויות, הכוללות עשרות תיקים ועונשי מאסר בפועל. בנוסף, מתנהל נגדו הליך משפטי תלוי ועומד בעבירות איומים, שימוש בכוח למניעת מעצר והפרעה לשוטר.

תחילה, התקבל דיווח מבית החולים יוספטל על פצוע דקירה שהגיע למיון. בשיחה ראשונית עם השוטרים הוא טען כי נפל על ברזלים, אולם פעולות חקירה מהירות העלו כי מדובר באירוע אלימות. הוא נזקק לטיפול רפואי שכלל בין היתר שתי מנות דם, ופונה במסוק לבית החולים סורוקה.

מחקירת האירוע עלה כי זמן קצר קודם לכן, שהה המתלונן בחניית בניין בלב שכונת מגורים בעיר, יחד עם אדם נוסף. בשלב זה, אחד החשודים הגיע למקום כשהוא רכוב על אופניים חשמליים, עצר לידו ושאל אותו: "איפה אתה נעלמת". מיד לאחר מכן הגיע החשוד השני ברגל, סטר למתלונן מספר פעמים בפניו, כרך את זרועו סביב צווארו מאחור ודקר אותו פעמיים בפלג גופו התחתון באמצעות חפץ חד.

האדם הנוסף שנכח במקום ניסה להתערב ולעצור את התקיפה, אך החשוד שהגיע עם האופניים חסם את דרכו ואמר לו: "אל תתערב". בהמשך, שכנה ששמעה את הצעקות צעקה לעברם: "עזבו אותו, הוא בן אדם מבוגר". לאחר מכן, שני החשודים נמלטו מהמקום.