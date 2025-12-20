תיעוד מטריד מטמרה: חמושים יורים לעבר בתים באין מפריע

הפשיעה בחברה הערבית ממשיכה להשתולל. הפעם, בתיעוד מטריד שהגיע היום (שבת) לידי i24NEWS מהיישוב טמרה בצפון, נראים חמושים יורים לעבר מבנים באין מפריע.

27א'

מהמשטרה נמסר: "עם הפצת הסרטון ולאחר שלא התקבלה פנייה מקורבנות העבירה, נפתחה חקירה יזומה בנושא. במסגרת החקירה פועלים כעת הכוחות לאתר את זהות המעורבים במטרה לבצע את מעצרם ולמצות עימם את הדין".

תיעוד זה מצטרף למקרי אלימות רבים שאירעו לאחרונה, האחרון שבהם הוא קטטה אלימה בין חמולות שהתרחשה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. המעורבים - בני משפחות ג'רג'אוי ואבו טהא מהפזורה הבדואית, על רקע סכסוך דמים. על פי הודעת המשטרה, האירוע התפתח בעקבות "ניסיון לביצוע נקמת דם". שוטרי תחנת באר שבע שהוזעקו למקום פעלו להפריד בין המעורבים והשתלטו על האירוע. במקום נעצרו חמישה חשודים מבני שתי המשפחות המעורבות.

בתיעוד מיוחד שהבאנו ב"מהדורה המרכזית" ב-9 בדצמבר, התושבים בנגב שמנסים לשמור על הבית במציאות של פשיעה גוברת, בזמן שכדורי הרובים מרחפים מעל לראשיהם, ללא אכיפה משמעותית. כתבנו שי ישראל יצא לשטח ללילה עם כיתת הכוננות של עומר, ופגש את התושבים המודאגים.