רופא עם M16 בידיים: התיעוד הבלתי נתפס מהנגב

קטטה אלימה שפרצה בצהריים (שישי) בין משפחות מסוכסכות בפזורה הבדואית בנגב הידרדרה לירי חי, במהלכו נפצעו שלושה בני אדם - אחד מהם, סמיח אבו עראר, בן 21, מת מפצעיו.

שוטרי תחנת ערוער חתרו למגע תחת אש ועצרו שלושה חשודים, בהם רופא ורוקח. מהמשטרה נמסר כי הפעילות נמשכת וכי מתנהל מצוד אחר מעורבים נוספים, בהם החשוד המרכזי בירי - צעיר בשנות ה-20 לחייו, בוגר לימודי רפואה, שתועד עם רובה M16.

27א'

לפי גורמים במשטרה, מדובר בהמשך ישיר לסכסוך מתמשך בין שני פלגים ממשפחת טלאקאת, שהחל כבר בפברואר השנה. ביום רביעי האחרון התחדש העימות לאחר ויכוח על תור במספרה, שהפך לקטטה אלימה עם דקירות, דריסה וירי. באותו אירוע נעצרו כמה מעורבים והמספרה נסגרה בצו מנהלי. היום התלקח הסכסוך מחדש. בזירה נתפסה תחמושת רבה, ובמשטרה בודקים אם חלק ממנה גנוב.

אחד הפצועים נמלט מבית החולים לאחר שפונה אליו. בנוסף קטין בן 17 מאושפז אך מסרב לשתף פעולה עם החוקרים.

במשטרת מחוז דרום נמסר כי "המאבק הנחוש בפשיעה ובאלימות בחברה הערבית יימשך כחלק מהמאמץ הלאומי לבלימת מעגלי האלימות ונקמות הדם בסכסוכי משפחות - למען חיזוק ביטחון הציבור ושלטון החוק".

בעקבות ההודעה על מותו של סמיח אבו עראר, ארגון יוזמות אברהם מעדכן: 213 ערבים קיפחו את חייהם מתחילת שנת 2025 בנסיבות הקשורות לפשיעה ואלימות, מתוכם 20 נשים, 211 אזרחים ושני תושבים.

• 180 נורו למוות

• 104 בגילאי 30 ומטה

• בין הקורבנות 20 נשים

• 4 קורבנות מתחת לגיל 18

• 10 נורו בידי שוטרים

עוד נמסר כי בתקופה המקבילה אשתקד היו 198 קורבנות - עלייה של כ-7% לעומת שנה שעברה.