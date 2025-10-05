השחית קברים ושלט של חלל צה"ל: אישום נגד תושב בית שאן

השוטרים זיהו את החשוד בבית העלמין בבית שאן תוך שהוא פוגע בקבר עם פטיש ואיזמל • בחקירה עוד עלה כי החשוד עבר בסמוך לשלט שנתלה לזכרו של חלל צה"ל, הפיל אותו לרצפה - וקרע אותו • צפו בתיעוד

תושב בית שאן גרם נזק למספר קברים בבית העלמין בעיר
דוברות המשטרה

כתב אישום יוגש היום (ראשון) נגד תושב בית שאן בן 57 שגרם נזק למספר קברים בבית העלמין בעיר והשחית שלט של חלל צה"ל שנפל במלחמה הנוכחית.

ב-30 בספטמבר התקבל דיווח אודות אדם המבצע נזק לקברים בבית העלמין בעיר בית שאן. שוטרי המחוז הצפוני הגיעו למקום, זיהו את החשוד במעשה תוך שהוא פוגע בקבר עם פטיש ואזמיל - וביצעו את מעצרו במקום.

Video poster
דוברות המשטרה

במהלך החקירה, נמצא כי החשוד ביצע נזק למספר רב של קברים במקום תוך שהוא צובע את הכיתוב עליהם וכן משחית אותם בעזרת כלי עבודה שונים. 

עוד עלה, כי במהלך השבועות האחרונים עבר החשוד בסמוך לשלט שנתלה לזכרו של חלל צה"ל שנפל במהלך מלחמת חרבות ברזל הפיל אותו לרצפה וקרע אותו.

