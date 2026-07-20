"שוטרים ישנים במשמרת": התחקיר בעקבות המחדל בהשלכת הרימון לג’פניקה בראש פינה

חקירת גל השלכות הרימונים ברחבי הארץ הובילה לתחקיר פנימי נוקב במחוז הצפוני של משטרת ישראל, בעקבות מחדל חמור. בסניף ג'פניקה בראש פינה, ניידת בילוש שהוצבה במארב יזום במקום עזבה את הזירה כשעה בלבד לפני השלכת הרימון בלילה שבין שלישי לרביעי השבוע, מבלי שהוצב לה כוח מחליף.

בעקבות האירוע, קיים מפקד מחוז צפון שיעד טעון עם שרשרת הפיקוד, שבסיומו הופצה הודעה חריגה לקצינים ולמפקדים במחוז.

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הבדיקות שנערכו במספר תחנות במחוז חשפו שורת כשלים, אותם הגדירו במשטרה כ"מטרידים" ומעידים על התנהלות לא תקינה, כפי שדיווחה ראש דסק הפלילים לי עייש במהדורה המרכזית.

בין הממצאים שעלו: ניידות סיור שנשארו בתחנות במשך לילה שלם במקום להיות בפריסה, שוטרים שישנו במהלך המשמרת, ותורנים שנכנסו לתפקיד ללא תדרוך. באחד המקרים, נגד תורן שאמור היה לפקד על התחנה הלך לישון בחצות, והותיר את המשמרת ללא כל פיקוד.

במשטרה הבהירו למפקדים כי אסור להקל ראש בניהול המשמרות, ומסרו בתגובה הרשמית לאירועים: "משטרת ישראל מקיימת פעילות ענפה בכל הקשור ללחימה בפשיעה. מטבע הדברים איננו מפרטים אודות הערכות של הפעילות המבצעית ותחקירים פנימיים. בכל אירוע שבו מתגלים כשלים משמעתיים הדבר מטופל כנדרש".