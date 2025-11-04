השחיתות בהסתדרות: המשטרה מתכננת גל מעצרים נוסף

פרשת "יד לוחצת יד" בהסתדרות: פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ פרסם הערב (שלישי) במהדורה המרכזית כי המשטרה מתכננת גל מעצרים נוסף בפרשה. בנוסף, ל-i24NEWS נודע כי רעייתו של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד שנעצרה אתמול, וקרובת משפחה נוספת, נחקרו היום באזהרה.

עוד פרסמנו היום במהדורה, כי היועצת המשפטית לממשלה אישרה את חקירתו של השר מיקי זוהר, בפרשה. לפרשן לענייני משפט אבישי גרינצייג נודע כי כבר לפני שנה פנתה המשטרה לבהרב-מיארה, אחרי שמידע שהתקבל כשהאזינו לאדם אחר, העלה כי השר מעורב בפרשה, ולטענת המשטרה - יש ראיות נגד זוהר למעשי שוחד.

היועצת אישרה להתקדם עם חקירה סמויה נגד זוהר, וכעת תתקיים ישיבה אם לעבור לחקירה גלויה נגדו, בעקבות הממצאים נגד עזרא גבאי ומעורבים נוספים. זוהר טען אתמול בתגובה כי אין לו קשר לפרשה.

כזכור, יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד, נעצר אמש בפשיטת ענק של המשטרה על משרדי הארגון בחשד לשחיתות. לצידו נעצרו בנוסף עשרות בכירים ועובדים. אמש, הוארך מעצרו ומעצר אשתו, הילה קניסטר בר-דוב, בשמונה ימים. עילת המעצר המרכזית היא חשש לשיבוש חקירה וחשש מיכולת להשפיע על עדים ואנשים הכפופים לו מעצם מעמדו.

צפו בדיווח המלא מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד