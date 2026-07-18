בשיתוף ארה"ב ורומניה: חקירת מלחמות הרימונים ברשת ג'פניקה הופכת לבין-לאומית

חקירת אירועי השלכת הרימונים לעבר סניפי רשת ג'פניקה מתרחבת - ומקבלת נפח בין-לאומי: במקביל לפעילות של שוטרי ימ"ר תל אביב, משטרת ישראל משתפת פעולה עם רשויות האכיפה בארצות הברית וברומניה. במסגרת זו, אחד מכיווני החקירה המרכזיים שנבדקים כעת הוא קשר אפשרי של העבריין ערן חייא לפרשה.

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ביום חמישי האחרון היחידה המרכזית של מחוז תל אביב עצרה צעיר בן 18, תושב בת ים, בחשד שהשליך רימון רסס לעבר סניף ג'פניקה בקריית אונו לפנות בוקר ב-13 ביולי.

כזכור, במהלך השבוע האחרון חלה הסלמה במלחמה בין הארגונים ג'רושי ומוסלי, ובמרכזו עומדת שיחת טלפון אחת שהתקיימה לפני כשבוע - כך פרסמה ראש דסק הפלילים לי עייש. גורם עברייני שחזר לארץ אחרי שנתיים. במסגרת ההבנות שנרקמו סביב חזרתו, עומד סכום דמיוני של כמאה מיליון שקלים.

אלא שלפי גורם המעורה בפרטים, במשפחת ג'רושי הבינו שמדובר בארבעה מיליון שקלים בלבד. ברגע שהתברר הסכום המלא, כשלידיהם הועברו כשני מיליון שקלים בלבד, התקיימה אותה השיחה. ג'רושי דרש לקבל תשובות והטונים עלו. בסיום הדברים נאמר לו "תגיד תודה, גם זה יותר מדי", וזה מה שהצית את השטח, לפי גורמים.