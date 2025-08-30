חשד לניסיון חיסול בת"א: 4 בני אדם נפצעו בפיצוץ רכב ביפו

מומלצים -

חשד לניסיון חיסול בתל אביב: ארבעה בני אדם נפצעו היום (שבת) בפיצוץ רכב ביפו - אחד מהנפגעים, צעיר בן 24, נפצע באורח קשה. המשטרה עצרה חשוד.

לפי עדי ראייה, במקום היו שלושה חשודים: שניים מהם הצליחו להימלט, והשלישי נעצר על אופנוע - ככל הנראה לאחר שלא התניע.

פראמדיק מד"א יששכר וייס וחובשי רפואת חירום במד״א שי בכר וליאור פז סיפרו: "בזירה היה הרס רב, כשהגענו למקום אזרחים הכווינו אותנו אל עבר הפצועים שישבו מחוץ לרכב שעלה באש. הענקנו להם מיד טיפול רפואי מציל חיים שכלל חבישות ועצירת דימומים, ופינינו אותם במהירות לבית החולים".

המשטרה מסרה כי "מתחקור ראשוני עולה כי 4 גברים בדרגות פציעה שונות פונו ע"י צוותי מד"א כתוצאה מהפיצוץ. במקביל, שוטרי מחוז ת"א שהגיעו במהירות למקום עצרו חשוד תושב יפו בסמוך לאירוע. בשלב זה כוחות המשטרה פועלים במקום וממשיכים בסריקות לאיתור חשודים נוספים, הרקע לאירוע הינו פלילי".