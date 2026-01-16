תוך התחזות לבן משפחת חרירי: תושב הצפון ניסה לסחוט בעל עסק

מכת הפרוטקשן: כתב אישום הוגש נגד בן 25 מהצפון, בחשד כי שהציג את עצמו כבן למשפחת הפשע חרירי, וניסה לסחוט באיומים מיליון ושקלים שקלים מבעל עסק לממכר מזון. לצד זאת, הוגשה גם בקשה להארכת מעצר הנאשם, תושב מבועיינה נוג'ידאת.

כאמור, בעל העסק, תושב הצפון גם היא, הגיש תלונה במשטרה לאחר האיומים, והחשוד נעצר. הקורבן חשף כי במסגרת שיחה שקיבל, נאמר לו על ידי המאיים: "אני ממשפחת חרירי, אתם ניראה לי לא רוצים לפתור, אתה והבנים שלך מבחינתנו מטרה. אני אחורר לך את לך את הילדים שלך אם לא תשלמו תוך 24 שעות מיליון וחצי שקל. אנחנו נחורר את הבתים שלכם, אתה ואחים שלך".

כזכור, שמו של ארגון הפשיעה חרירי, הפועל באזור הצפון, עלה לא פעם בשנים האחרונות ונקשר למגוון פרשיות שונות. בין היתר, הארגון וכמה מחבריו עלו במהלך פשיטת ענק שביצעה המשטרה לפני כחודש וחצי, בתוך חקירה סמויה שנמשכה כשנה והתאפשרה בסיוע עד מדינה בשם "הנסיך".

הוא פעל בלב שני ארגונים - חרירי ואבו לטיף, והביא למעצרים. מדובר באיש עסקים מהצפון שנסחט והופעל כסמוי במשך שנה תמימה. אותו איש עסקים הצליח להסתנן לאירגון ולאסוף ראיות בגין מספר עבירות.