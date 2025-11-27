על רקע החקירה: המפכ"ל הורה להשיב את מפקד להב 433 לתפקידו

לאחר דיון בעניינו של מפקד להב 433, המפכ"ל החליט על החזרתו של ניצב מני בנימין לתפקידו ביום ראשון הקרוב.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "מברך את המפכ"ל ומגבה אותו על ההחלטה החשובה להחזיר את ניצב מני בנימין לתפקידו כראש להב 433. היום נחשף לכולם שהיועמ"שית העבריינית ניסתה לתפור תיק לניצב מני בנימין, בכדי לטרפד את חקר האמת בפרשת הפצ״רית וגילוי מעורבות היועמ"שית".

"הגילויים החמורים הערב, הכוללים שיבוש הליכי חקירה תוך ניגוד עניינים, ותפירת תיק פלילי לניצב במשטרה, מחייבים את ביעור השחיתות במערכת המשפטית", מסר בן גביר.

מוקדם יותר החודש ניצב מני בנימין, ראש להב 433, נחקר במח"ש בחשד להפרת אמונים. על פי החשד, הוא התערב בנושא בו היה מצוי בניגוד עניינים, מבלי שדיווח על כך ואף פעל, בדרכים שונות, כדי להשפיע על אופן הטיפול בנושא במסגרת יחידתו.

מאוחר יותר נודע כי פרשה נוספת בה חשוד בנימין היא כי פעל לכאורה לקידום של קרוב משפחתו ביחידה עליה מפקד.

בשיחה עם מקורביו אמר הניצב: "מצפה לחזור לתפקידי כבר בשבוע הבא ולהיאבק על שמי". נכון לעכשיו, במח"ש לא מתכוונים לבקש הארכה להרחקתו של בנימין ממתקני משטרה - כך שההחלטה תעבור ביום חמישי לידי המשטרה. לפי גורמים במשטרה, "אם לא יחול שינוי של הרגע האחרון - הוא צפוי לחזור לכסא שלו בראשון הבא".