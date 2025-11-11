פרשת השחיתות בהסתדרות: מנכ"ל בנק גדול העיד במשטרה

פרשת השחיתות בהסתדרות: מנכ"ל בנק גדול בישראל העיד היום (שלישי) במשטרה. נציין כי אתמול הוארך מעצרם של יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד, אשתו הילה וגם של סוכן הביטוח עזרא גבאי.

נציג המשטרה אמר אתמול בדיון הארכת המעצר בבית המשפט השלום בראשון לציון, כי ארנון בר דוד הודה שקיבל כספים במזומן מאיש העסקים עזרא גבאי. במקביל מבקשת המשטרה להאריך את מעצרם בתשעה ימים ואת מעצר ורעייתו של בר דוד, הילה, בחמישה ימים.

נציג המשטרה אמר בדיון: "היחידה עובדת סביב השעון על התיק, חלק מפעולות החקירה הניבו פעולות חקירה חדשות ועד כה עלו ממצאים שמעלים את החשדות כלפי החשודים. חומרי החקירה עצומים, למרות שחקרנו אותם יום-יום, טרם הגענו לכל הממצאים ואנחנו נדרשים לעוד זמן".

נזכיר כי בשבוע שעבר, 3 בנובמבר, המשטרה פשטה על משרדי הארגון ועצרה עשרות בכירים ועובדים. נעצרו גם עובדים במספר רשויות מקומיות. החשד - מינוי דירקטורים תמורת כספי ביצוע. בין היתר, ראש עיריית ראשון לציון עוכב לחקירה.