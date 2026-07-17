הותר לפרסום שמה של בת זוגו לשעבר של בניהו רזי, החשודה שהזמינה את הרצח

בית המשפט הותיר לפרסום היום (שישי) את שמה של בת זוגו לשעבר של בניהו רזי ז"ל, שנרצח בשבוע שעבר בדירת ה-Airbnb בירושלים - אגם צרפי, חיילת בסדיר בת 19 מירושלים.

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צרפי חשודה שהזעיקה לזירה את הדוקרים שרצחו את רזי ופצעו קל את חברו. במהלך חקירת הרצח עלה כי בשלוש השנים האחרונות הוצאו בין צרפי ורזי צווי הרחקה הדדיים. השבוע פורסמה הודעת האיומים של צרפי: "אני אנקום בו פעם אחת ולתמיד", כתבה, "נגמר הכבוד שלנו היום, אני אוכיח לו מי אני". עוד כתבה צרפי באינסטגרם: "לשנאה שלי אין רחמים".

כזכור, ביום רביעי האחרון הותר לפרסום שמה של שילת חוטה, גם היא בת 19, בחשד שביחד עם צרפי הזמינה את הרצח של רזי וחברו, לאחר שהשניים תקפו אותן לכאורה. השתיים נסעו לביתה של מזל לינור ששון, בת 50 משכונת נווה יעקב בירושלים, שתיווכה בין השתיים לדוקרים, המתינה מחוץ לזירת הרצח וסייעה לדוקרים להימלט.

במשטרה מייחסים לצרפי וחוטה מעורבות משמעותית בתכנון הרצח, אך שתיהן מכחישות בתוקף את המיוחס להן. לששון מיוחסת עבירה של