חיסול לאור היום ברמלה: אשה נורתה סמוך למעון, ילדיה נפצעו

אירוע אלימות קשה ברמלה: אישה כבת 30 נרצחה הבוקר (רביעי) ושני ילדיה - נערה בת 14 וילד בן 4 - נפצעו באורח בינוני. השלושה נורו מרכב חולף - כשהאירוע עצמו התרחש בצמוד למעון ילדים, בזמן הגעת הורים עם תינוקיהם.

האירוע התרחש קצת אחרי השעה שמונה הבוקר. נורו כמה יריות לעבר רכב ברחוב מסדה בשכונת עמישב ברמלה. כתוצאה מהירי נקבע מותה של אישה כבת 30 במקום; שני ילדיה שנמצאו ברכב נפצעו בפגיעות בגפיים ופונו במצב בינוני לבית החולים שמיר-אסף הרופא. כאמור, האירוע התרחש בצמוד למעון ילדים, בזמן הגעת הורים עם תינוקיהם.

על פי דיווח מד"א, השלושה נמצאו עם פציעות חודרות בגופם. האם נמצאה מחוסרת הכרה, ולמרות מאמצי החובשים והפראמדיקים נקבע מותה במקום. ילדיה קיבלו טיפול רפואי ראשוני בשטח ופונו בניידות טיפול נמרץ לבית החולים שמיר-אסף הרופא. יצוין כי לפני כשנה הונח מטען ברכבה של הנרצחת, וכן אירוע נוסף התרחש כאשר נדקרה על ידי גיסותיה ונגדן הוגש כתב אשום. עוד נודע כי המשטרה ביצעה הערכת מצב בעקבות איומים ברשת - אך בסופו של דבר סירבה לסיוע או מקלט עבור האישה.

פראמדיק מד"א, דן בן ישי, סיפר: "כשהגענו ראינו את האישה מחוסרת הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות, אך הפציעה שלה הייתה קשה מאוד ונאלצנו לקבוע את מותה במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי לנערה ולילד שנפצעו באורח בינוני, ופינינו אותם לבית החולים תוך המשך טיפול רפואי."

ממנהלת שכונת עמישב נמסר בתגובה: "הבוקר, בשעה שבה הורים ליוו את תינוקותיהם למעון, התרחש חיסול לאור יום בסמוך למקום. מזעזע לחשוב מה היה עלול לקרות אילו קליעי הירי פגעו בתינוקות או בהוריהם. המצלמות שהוצבו במקום אינן פועלות כבר תקופה ארוכה, ואיש לא טרח לתקן אותן. אנחנו דורשים ביטחון לילדים שלנו. זה הזמן ליציאה מיידית למבצע חירום לאיסוף כלי הנשק והאמל"ח שמסתובבים כאן בשכונה. נוכחות משטרתית קבועה ומיוחדת היא צורך ביטחוני אמיתי."

המשטרה פתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע.