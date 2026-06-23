התיק הפלילי נגד אברהם אקלום נסגר, ספיר בורגיל: "מחוסר ראיות"

יותר משנה לאחר שספיר בורגיל הגישה תלונה בחשד לאונס נגד בעלה לשעבר ושותפה לתכנית "האח הגדול", אברהם אקלום - התיק נגדו נסגר.

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עו"ד שוש חיון, המייצגת את אברהם אקלום, מסרה: "מרגע קבלת הייצוג משרדנו עמל בנחישות ובעקביות, תוך פניות חוזרות ונשנות לפרקליטות, עמידה על חפותו, זכויותיו והצגת התמונה המלאה והאמיתית. אנו מברכים על ההחלטה הצודקת שהתקבלה, אשר שמה קץ לתקופה קשה בחייו של אברהם, ומקווים כי כעת יוכל לשקם את שמו הטוב וחייו".

לאחר סגירת התיק, בורגיל שיתפה בחשבון האינסטגרם שלה: "קיבלתי היום שיחת טלפון שלא ציפיתי לה. האמת היא שכבר מזמן בחרתי לשים את הסיפור הזה בצד. להמשיך בחיים שלי, להתרכז בטוב ולנסות להשאיר מאחור תקופה שלא הייתה פשוטה עבורי. היום הודיעו לי שהתיק לא יגיע לבית משפט".

"התיק נסגר מחוסר ראיות, לא מחוסר אשמה! ואני מודה, ישבתי כמה דקות בשקט. לא כי זו הייתה התוצאה שחלמתי עליה, ולא כי פתאום הכל נמחק או כואב פחות. אלא כי בתוך מציאות שבה כל כך קל לשפוט, להטיל ספק, לכתוב תגובה ולהמשיך הלאה, קיבלתי לפחות את הידיעה שלא נאמר שלא היה כלום".