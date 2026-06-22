עומר דהן כדורגלן מכבי חיפה חשף היום (שני) בפוסט באינסטגרם: "אני השחקן שנעצר בפרשת הטיית המשחקים". הוא מכחיש קשר לפרשה: "מצר על כך ששמי נקשר לחשדות המיוחסים לי".

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"כפי שרובכם יודעים", כתב דהן, "נעצרתי בימים האחרונים. חשוב לי לפנות אליכם באופן ישיר ולהבהיר מספר דברים. הכדורגל הוא מרכז חיי, ואני מודע לאחריות הרבה שמגיעה עם העיסוק בענף הזה. אני מבקש להבהיר באופן חד-משמעי כי אין לי כל קשר לטענות בדבר הטיית משחקים, מכירת משחקים, הדברים המיוחסים לי אינם משקפים את מי שאני ואת הדרך שבה פעלתי לאורך השנים. מעולם לא פגעתי בקבוצה שבה שיחקתי, ותמיד פעלתי במסירות, במחויבות ובכבוד למקצוע ולמסגרת שבה הייתי חלק".

"אני מבקש להתנצל בפני אוהדי הכדורגל, כל אוהבי הספורט, וכל אנשי המקצוע בענף על עוגמת הנפש שנגרמה להם מהפרסומים והקשר שנוצר סביבי. אני מבין את עוצמת הדברים ואת התחושות שהם מעוררים, גם אם אני מקבל את הייחוס לי. אני מכבד את ההליך המשפטי ומשתף פעולה באופן מלא עם כל הגורמים הרלוונטיים מתוך אמון כי האמת תתברר במלואה. אני מבקש מהציבור ומהתקשורת להימנע מהסקת מסקנות מוקדמות ולתת להליך להתנהל באופן הוגן ומסודר".

דהן הוסיף: "חשוב לי לשקף כי בחיי האישיים עברתי תקופות לא פשוטות גם מבחינה כלכלית ומשפחתית, והמשפחה שלי נלחמה לאורך השנים כדי להתמודד עם מציאות מורכבת לצד זה כמו כל אדם עברתי גם אתגרים אישיים ולמידה בדרך החיים. חשוב לי להדגיש שהפן האישי של חיי נשאר נפרד לחלוטין מהמקצוע ומהדברים אשר מיוחסים לי".

"יש בי אמונה גדולה שהכול יתברר בקרוב ואני מייחל לחזור לשחק ולעשות את מה שאני הכי אוהב. אני מודה לכל מי שתומך בי בתקופה הזו. האמת תמיד יוצאת לאור, ואני מאמין שכך יהיה גם במקרה שלי ולכן אני בוחר להמשיך להאמין באמת ובדרך שלי", סיכם.