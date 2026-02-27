הוארך מעצרו של העיתונאי החשוד באונס, שטוען: "קיימנו יחסים בהסכמה"

מעצרו של העיתונאי המוכר שחשוד בביצוע מעשה סדום בבן 15 הוארך היום (שישי) בארבעה ימים, עד יום שני. החשוד הודה בחקירתו כי קיים עם הקטין יחסי מין אבל טען כי זה היה בהסכמה.

על פי גרסתו של העיתונאי: "הייתי בצד השני עשרות פעמים וביקשתי לפרסם שמות של חשודים והפעם אני נמצא בצד הזה. ממה שהתרשמתי בחקירה הראשונית אני יכול להגיד שיש דברים שהם לא ברורים בגרסה של הקטין שחלקם קלים להוכחה במקרה שלי".

עוד הוסיף: "בגלל שאנחנו בדיון ראשון ויהיה שני, אני מקווה שלא יהיה שלישי ויש פעולות רבות אני מבקש להתחשב ולא לפרסם את שמי בגלל הפרשנות של החשד. מעבר לזה שאני אזרח הגון, בעשר אצבעות אני עיתונאי שנים רבות והדבר היחיד שיש לי זה השם והמוניטין. אני יודע שאני חף מפשע ואני אוכיח את חפותי".

עו"ד אילן כץ, סנגורו של איש התקשורת, מסר: "היחסים היו בהסכמה ולא בוצעו בכוח. נטען ונוכיח שתלונתו של הקטין לא היתה מיוזמתו והוא לא רצה להתלונן. לגבי הדוח הרפואי, בקיום יחסי מין אנאליים יכולים להיגרם פגיעות, וזה לא מלמד על מעשה שלא בהסכמה. מדובר באדם נקי כפיים, ללא עבר פלילי, איש תקשורת ואב לתינוק בן שנה".

האירוע התרחש ביום שלישי האחרון, באור יום. בתוך דקות הגיעו שוטרי תחנת ראשון לציון למקום בעקבות דיווח של הקטין. בזירה אותרו ממצאים שלפי המשטרה תואמים את גרסתו של המתלונן.

כזכור, אתמול פורסם כי איש תקשורת מוכר נעצר בחשד שביצע מעשה סדום בקטין בן 15. על פי הדיווח שהתקבל השבוע במשטרה, הקטין בן ה-15 עבר אונס על ידי החשוד בראשון לציון.

השוטרים הגיעו תוך דקות למקום, גבו עדות מהקטין, שנשלח גם לבדיקה בחדר 4. הממצאים איששו את גרסתו של הקטין.