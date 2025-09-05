הפשיעה במגזר הערבי: המפכ"ל הכריז על מתכונת חירום

מומלצים -

על רקע גל הפשיעה ואובדן השליטה במגזר הערבי: אתמול (חמישי) בחצות קיים המפכ״ל הערכת מצב עם סגל הפיקוד הבכיר. בסיומה הכריז על מעבר של המחוזות למתכונת חירום.

המשמעות: כלל השוטרים, לרבות אנשי המטה, מג״ב וכו יפעלו בשטח כבר בסוף השבוע הקרוב, וייתכן שגם בימים הבאים. כתוצאה מכך, צפויה פעילות של היחידות המיוחדות - כאשר המפכ״ל צפוי להסתובב בין היחידות בשטח במהלך הסופ״ש ולעקוב מקרוב אחר הפעילות. גורם במשטרה מסר ל-i24NEWS: "מדובר במהלך שובר שוויון - משנים את כללי המשחק".

בתוך כך, מפקד המחוז הדרומי, ניצב חיים בובליל הנחה על הצבת צלפים של כוחות מיוחדים על גגות בתים בישובים במגזר כאשר ההנחיה הברורה היא ש"כל חשוד שיבצע ירי מסכן חיים - ינוטרל במקום".