מבצע משטרתי בפזורה הבדואית: מאות עצורים - נשק צבאי נתפס

הפשיעה בחברה הבדואית: בתום מבצע משטרתי רחב היקף של שוטרי תחנת עיירות והמשמר הלאומי בדרום, נעצרו היום (שלישי) 129 עבריינים ו-189 חשודים נוספים עוכבו לחקירה, במסגרת מאבק בפשיעה הגואה בפזורה הבדואית באזור עומר, מיתר וכרמית.

במהלך המבצע נתפסו גם אמצעי לחימה רבים שנגנבו מצה"ל, בהם 8 רובי M16, מא"גים, 6 מרגמות, 3 ברוסים עם כ-3,000 כדורים ו-12 רימוני רסס.

כמו כן, נעצרה חוליית הברחת סמים לעזה, וכן חוליית חיסול פלילי שהייתה בדרכה לבאר שבע.

המשטרה מדגישה כי הפעילות נועדה לסכל ירי בלתי חוקי המשבש את שגרת החיים של התושבים באזור.