שבוע לאחר שגבי קמין, עובד ותיק בתחנת הדלק בניר בנים, נדרס למוות - נראה שהתיק שינה כיוון והפך מחקירת תאונה קטלנית לחקירת רצח. ראש דסק הפלילים לי עייש פרסמה הערב (שבת) לראשונה ב"מגזין השבת" עם מיכל רבינוביץ' את גרסת הנהג לעימות שקדם לדריסה וגם פרטים חדשים על עברו הבעייתי של מי שדרס את קמין בן ה-82.

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"הגעתי לתחנה ולא הצלחתי לתדלק. נכנסתי לחנות והוא לא הסכים לתת לי שירות. התפתח בינינו ויכוח וזרקתי עליו מסטיקים. אני לא זוכר שאיימתי עליו", סיפר, "עליתי למשאית ורציתי לעזוב את המקום. הוא חסם אותי ועמד מול המשאית... רק כשהוא זז המשכתי בנסיעה. כשהבנתי שפגעתי בו עצרתי מיד והזמנתי את מד"א".

ל-i24NEWS נודע כי החשוד נהג תחת השפעת סמים ובמשאית נתפסו יותר מ-60 גרם קנאביס. בנוסף, הוא מחזיק בלא פחות מ-65 הרשעות תעבורה קודמות. ‏למרות זאת ובניגוד לעמדת המשטרה שסבורה כי מדובר בהמתה מכוונת - בית המשפט קבע שבשלב זה הראיות מתאימות יותר לגרם מוות ברשלנות והורה על שחרורו למעצר בית.