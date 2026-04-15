חשד ל"תג מחיר" באריאל: רכבים של פלסטינים נפרצו וניזוקו

לפחות 16 כלי רכב השייכים לפלסטינים שחנו בעיר אריאל נפרצו וניזוקו במהלך השבוע האחרון, ובחלקם נגנב רכוש. עד כה הוגשו שש תלונות למשטרת אריאל, שפתחה בחקירה לבירור נסיבות האירועים.

החקירה הובילה למעצרו של חשוד, תושב טירה בן 49, שלפי החשד עומד מאחורי שורת הפריצות. במהלך חקירתו הודה כי ביצע את המעשים כפעולת נקמה כלפי פלסטינים, זאת לאחר שלטענתו הותקף לפני כשנה על ידי מספר פלסטינים שהציתו את רכבו, אך לא הועמדו לדין.

למרות הודאתו בדבר המניע, במשטרה מייחסים לחשוד בשלב זה עבירות רכוש בלבד, ללא סיווג לאומני. עם זאת, בהחלטתו להאריך את מעצרו בארבעה ימים, ציין השופט כי מדובר בנסיבות חריגות: "אין מדובר בעבירת רכוש לשם השגת רווח, אלא בפעילות נקמה באנשים ממוצא פלסטיני".