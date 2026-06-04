המשטרה עדכנה היום (חמישי) כי שלוחת הנוער ביחידת התביעה של מחוז תל אביב הגישה כתב אישום נגד שני קטינים ממוצא אריתראי המשתייכים לכנופיית SSQ בגין אירוע אלימות אשר הוביל לפציעה חמורה של קורבן.

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אירוע האלימות המדובר התרחש בתאריך 13.05.26 כאשר התקבל דיווח במוקד 100 של המשטרה על חשודים שתקפו גבר בן 30 סמוך לביתו בדרום תל אביב. זמן קצר לאחר קבלת הדיווח הגיעו שוטרי תחנת תל אביב דרום למקום, החלו באיסוף ממצאים וביצעו פעולות חקירה, במהלכן אותרו שני החשודים במעשה, קטינים, שנעצרו.

לפי סעיף 27א'

מחקירת נסיבות האירוע עולה כי הנאשמים, שהם כאמור חלק מכנופיית SSQ, הגיעו סמוך לחלון ביתו של הקורבן והציצו לעבר חדר המקלחת, בעת שיושבי הבית שהו במקום. כאשר אב המשפחה יצא לעברם במטרה להרחיקם, החלו החשודים להתעמת עמו תוך שתקפו אותו באמצעות אגרופים ובעיטות. הקורבן נחבל באורח קשה, אושפז בבית החולים ואף נאלץ לעבור ניתוח.

עוד עולה, כי בשלב מסוים, כאשר ניסה הקורבן להימלט מהמקום, גרמו החשודים נזק גם לקטנוע שבבעלותו. היום, הוגש כתב אישום נגד שני הנאשמים, וכן הוגשה בקשה להארכת מעצרם עד תום ההליכים המשפטיים נגדם.