עובר ללא רוח חיים אותר ברחוב בחדרה, כוחות משטרה בזירה

עובר ללא רוח חיים התגלה היום (שבת) בביוב ברחוב בחדרה, בעקבות דיווח של אזרח שהבחין בו בשעה שטיפל בסתימה שנגרמה. כוחות משטרה וגורמי הרפואה פועלים במקום.

בין כיווני החקירה שנבדקים במשטרה הוא חשד להפלה שבוצעה באופן פרטי בבית, מחוץ מסגרת רפואית. במקביל נבחנים כיוונים נוספים. העובר אותר