שני ישראלים נעצרו בחשד למעורבות בפרשייה חדשה, במסגרתה רכבים של פלסטינים שחולטו בידי הצבא, לצד משטובות, נגנבו מבסיסים בשומרון - ונמכרו בחזרה לבעליהם הפלסטינים. מעצר החשודים הוארך בארבעה ימים.

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כאמור, מדובר בכלי רכב פלסטינים שחולטו במסגרת תיקי כספי טרור, לצד משטובות. מחקירת המשטרה עולה, כי הם נגנבו מבסיסי צה"ל בשומרון - ונמכרו בחזרה לבעליהם הפלסטינים.

שני העצורים הם תושבי השומרון - הראשון הוא גרר רכבים והשני פקח במועצה מקומית בשומרון. הם מכחישים את המיוחס להם.