2 חשודים נעצרו: רכבים פלסטינים שחולטו ע"י צה"ל נגנבו מבסיסים בשומרון - ונמכרו בחזרה לבעליהם
שני תושבי השומרון נעצרו בחשד למעורבות בפרשייה חדשה, במסגרתה רכבים ומשטובות שחולטו ע"י הצבא - נגנבו מהבסיסים ונמכרו בחזרה לבעליהם • החשודים מכחישים את מעורבותם, וביהמ"ש האריך את מעצרם ב-4 ימים
שלומי הלרכתב ירושלים ושטחים
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שני ישראלים נעצרו בחשד למעורבות בפרשייה חדשה, במסגרתה רכבים של פלסטינים שחולטו בידי הצבא, לצד משטובות, נגנבו מבסיסים בשומרון - ונמכרו בחזרה לבעליהם הפלסטינים. מעצר החשודים הוארך בארבעה ימים.
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כאמור, מדובר בכלי רכב פלסטינים שחולטו במסגרת תיקי כספי טרור, לצד משטובות. מחקירת המשטרה עולה, כי הם נגנבו מבסיסי צה"ל בשומרון - ונמכרו בחזרה לבעליהם הפלסטינים.
שני העצורים הם תושבי השומרון - הראשון הוא גרר רכבים והשני פקח במועצה מקומית בשומרון. הם מכחישים את המיוחס להם.
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