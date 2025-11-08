מות נהג הטרקטורון: אחד החשודים נחקר באזהרה במח"ש

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה (מח"ש) חקרה היום (שבת) באזהרה את אחד החשודים באירוע מות נהג הטרקטורון בוואדי ערה. על רקע החקירה: אמש כזכור, במהלך מרדף משטרתי במסגרת פעילות מבצעית של מג"ב נגד גורמים עבריינים בוואדי ערה, הנהג, שהיה חשוד, נורה בעת שניסה לברוח מהשוטרים - ומת מפצעיו.

לפי המשטרה כאמור, במהלך פעילות מבצעית של לוחמי החטיבה הטקטית של מג"ב לסיכול עבירות פשיעה חמורות ותפיסות אמל"ח הזולגים לידי גורמים עבריינים, הבחינו הלוחמים בטרקטורון חשוד, בו נהג מהדי סאלמה, בן 23. הנהג זיהה כי מדובר בשוטרים, לא נשמע להנחיות לעצור והחל לברוח תוך שהוא נוסע בצורה פרועה המסכנת את משתמשי הדרך, וחוצה רמזורים אדומים.

בתוך כך השוטרים המשיכו במרדף תוך שימוש בביצוע ירי וניטרלו את הטרקטורון. מהדי פונה תוך פעולות החייאה לבית החולים - שם כאמור נקבע מותו.