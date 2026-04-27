פרשת כנופיית SSQ שהטילה אימה בדרום תל אביב: שלושה קטינים נוספים נעצרו במהלך סוף השבוע בחשד למעורבות באירוע במרכז תל אביב, בו נפצעו שני קטינים באורח קל. השניים הובאו הבוקר (שני) לדיון בהארכת מעצרם בבית המשפט לנוער.

שלושת החשודים הנוספים, תושבי תל אביב, נעצרו על ידי שוטרי תחנת לב תל אביב במרחב ירקון ולוחמי מג"ב זרוע תל אביב, ומצטרפים לשבעת החשודים שנעצרו גם הם במהלך סוף השבוע. מעצר החשודים הללו, הוארך עד מחר.

כאמור, העצורים הם חברי כנופיית SSQ הפועלת בדרום תל אביב. האירוע המדובר בו נפצעו שני הקטינים התרחש בלילה שבין חמישי לשישי, ובמשטרה ציינו אז כי "שוטרי תחנת לב תל אביב וחוקרי מז"פ הוזעקו לזירה ופתחו בחקירת נסיבות האירוע, במסגרתה ביצעו איסוף ממצאים ופעולות לאיתור המעורבים והחשודים".