המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) עצרה אתמול (שלישי) שוטר המשרת במרכז הארץ בחשד לביצוע עבירות של סחיטה באיומים, איומים, מעשה מגונה ופגיעה בפרטיות.

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על פי החשד, השוטר סחט ואיים על אישה, כשברקע חשד כי צילם אותה או החזיק בתיעוד אינטימי שלה. במסגרת החקירה נבדק גם חשד שלפיו ביצע שימוש במסוף המשטרתי לצורך בדיקות על המתלוננת ועל אנשים נוספים, שלא במסגרת תפקידו.

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חוקרי מח"ש ערכו חיפוש בביתו של החשוד ותפסו טלפונים ניידים ומכשירים נוספים לצורך המשך החקירה. בהמשך הובא החשוד לבית המשפט, שהאריך את מעצרו בארבעה ימים.

השוטר מאשר כי קיימת היכרות בינו לבין המתלוננת, אך מכחיש את החשדות המיוחסים לו. לטענתו, מדובר בבת זוגו לשעבר. סנגורו טען בדיון כי החשוד שיתף פעולה באופן מלא עם החוקרים, מסר את קוד הגישה לטלפון הנייד שלו וכי מדובר ב"שוטר מצטיין" ללא עבר פלילי.