קנה מכונת צילום וזייף שטרות במעל מיליון דולר: אישום נגד תושב אשדוד

כתב אישום הוגש היום (שני) נגד שבתאי קורן (56) מאשדוד לאחר שזייף שטרות של 50 דולר בשווי של 1.49 מיליון שקלים. מכתב האישום שהגישה עו"ד שיראל פרג'ון מפרקליטות מחוז דרום, עולה כי במהלך השנה שעברה רכש קורן מכונת צילום ובאמצעות תבניות מיוחדות המיועדות לכך זייף שטרות של 50 דולר בשווי מעל מיליון שקלים.

מכתב האישום עולה כי לאחר שרכש מכונת צילום ואף מכונה לספירת כסף וציוד נלווה המשמש לזיוף שטרות של דולרים. לאחר רכישת הציוד ועד לינואר 2025, זייף הנאשם בביתו שטרות של 50 דולר וארז אותם בקרטונים בחבילות של 100 שטרות בכל חבילה. סך הכול זייף הנאשם 29,890 שטרות בסכום כולל של 1,494,500 דולר כאמור.

דוברות המשטרה

"במעשיו אלו, החזיק הנאשם ביודעין בחומרים ומכשירים לעשיית שטרי כסף או להדפסתם והחזיק ביודעין בניירות שהודפסו עליהם שטרי כסף מזויפים, ואין בידו הרשאה או הצדק כדין", נכתב בכתב האישום. מיוחסות לו עבירות של זיוף שטר כסף והחזקת חומר לזיוף שטרי כסף. התיק נחקר על ידי ימ"ר לכיש.