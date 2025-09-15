רצח מחריד בשרון: צעיר דקר למוות את אחיו, נמלט - ונתפס

מומלצים -

רצח מחריד בשרון: תושב כפר קאסם בן 20 נדקר למוות היום (שני) על ידי אחיו, עקב סכסוך בתוך המשפחה. תחילה הוא נפצע אנוש ופונה באורח אנוש לבית החולים, שם נקבע מותו.

האח בשנות ה-20 לחייו, נמלט ונתפס תוך זמן קצר על ידי שוטרי תחנת קאסם, שפתחו בחקירה ובאיסוף ממצאים בזירה. בהתאם לצורכי החקירה, יובא מחר החשוד לדיון בבית המשפט בבקשה להאריך מעצרו.

דוברות המשטרה

האירוע מגיע לאחר שבשבוע שעבר התרחשו שלושה מקרי רצח שונים במגזר הערבי תוך זמן קצר. עלאא שרוף, בשנות ה-50 לחייו, נורה למוות סמוך לעוספיה. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. סמוך לנחשולים, נורו למוות עמאש ומחמוד ג'ורבאן מג'סר א-זרקא, בשנות ה-20 לחייהם.

מאוחר יותר, גבר כבן 30 נפצע אנוש באירוע אלימות בעפולה. הוא פונה לבית החולים תוך כדי פעולות החייאה מתקדמות, אך שם הצליחו הצוותים הרפואיים להחזיר לו דופק.