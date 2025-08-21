"מסרתי את אהבתי": גבר חשוד בהטרדת מגישת חדשות 12

מומלצים -

בית המשפט הורה היום (חמישי) על שחרורו למעצר בית של גבר בן 40 תושב הצפון, החשוד בהטרדת מגישת חדשות 12. מהחקירה עולה כי החשוד, בעל עבר פלילי, נהג להתקשר באופן תדיר למרכזיית החדשות וביקש לשוחח עם המגישה ואף הגיע לאולפן בנווה אילן בטענה כי הם "מיודדים".

לחשוד יש כאמור הרשעות רבות של אלימות ואיומים, עבירות רכוש, סמים ועוד. רק לפני שבועיים שוחרר מבית הסוהר לאחר מאסר ממושך. בדיון הארכת המעצר טענו נציגי המשטרה כי יש חשש להימלטות. "לא דיברתי איתה ישירות, בסך הכל התקשרתי לטלפון של מערכת החדשות ומסרתי את אהבתי דרך המזכירה". מספר עדויות נמסרו במשטרה.

דוברות המשטרה

לפי המשטרה, הוא ערב לה ולא פעם אחת. החשוד: "פעם אחת צילמתי אותה. הלכתי לשאול אותה אם היא רוצה אותי. היה סיפור אהבה שלא הסתדר. התרחקתי היא לא רוצה קשר בכלל. לא נראה לי שהיא פוחדת ממני. רציתי לשאול אותה אם היא אוהבת אותי והאם היא רוצה אותי". החשוד שוחרר בתנאים מגבילים, בהם הרחקה מהמתלוננת וממקום עבודתה למשך 60 יום.