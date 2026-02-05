פרסום ראשון: כתבי אישום נגד 12 סוהרים שהיכו למוות מחבל פלסטיני | משה שטיינמץ

פרסום ראשון: 12 לוחמי כליאה יואשמו בהמתה בקלות דעת של מחבל בכלא קציעות, כך פרסם הערב (חמישי) פרשננו לענייני משה שטיינמץ במהדורה המרכזית של i24NEWS.

האירוע התרחש כחודש לאחר תחילת המלחמה, כאשר 12 סוהרים נכנסו לתא בכלא קציעות והחלו להכות את המחבלים ששהו בו. אחד המחבלים מת כתוצאה מההכאות.

בנוסף ל-12 הסוהרים שיואשמו בהמתה, שישה סוהרים נוספים יואשמו בחבלה בנסיבות מחמירות. שניים מהמחבלים ששהו בתא בו התרחש האירוע ישתחררו בשבוע הבא, והפרקליטות מבקשת להביא אותם לעדות בטרם יוגש כתב האישום.

עו"ד סאמר עלי, המייצג את אחד החשודים, אמר: "זה כתב חשדות הזוי לחלוטין, הקצין שאותו אני מייצג מכחיש לחלוטין את העניין הזה, ועובדה שהם מנסים עכשיו לעשות את זה בצורה מהירה יותר משום ששני אסירים אמורים להשתחרר".