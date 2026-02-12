דיון החירום של הניצבים: עלייה חדה במספר הנרצחים שאינם קשורים לסכסוכי ארגוני הפשיעה

מפכ"ל המשטרה זימן היום (חמישי) את כל הניצבים בַּמטה הכללי לְדיון חירום על רקע הפשיעה בחברה הערבית. המפכ"ל בדיון שמתקיים עם צמרת המשטרה יעסוק בהקצאה ופריסה של כוחות תגבור ברחבי הארץ.

במקביל. נודע כי רק 17 מ-44 מעדי הרצח מתחילת השנה הם על רקע סכסוך בין עבריינים. במילים אחרות: רק 17 מעשי רצח מיוחסים לסכסוכים בין ארגוני פשיעה.

בשנים האחרונות רוב מעשי הרצח במגזר היו בין הארגונים. במשטרה רואים בכך הצלחה מסוימת במאבק מול הארגונים אך הצד האפל של המטבע: עוד ועוד ממעשי הרצח הם לא בין "עבריינים" אלא תוצאה של מריבות "קטנות".

נעצרו 2 חשודים בביצוע הרצח הבוקר בלוד

בתוך כך, חוקרי היחידה המיוחדת לפשיעה חמורה במרחב שפלה פתחו הבוקר בחקירה מואצת עם קבלת דיווח בדבר אירוע בו נורה למוות תושב לוד בשנות ה 60 לחייו, על רקע החשד למעורבות בסכסוך משפחות.

ניתן לפרסם כי במסגרת החקירה המואצת הצליחו החוקרים, ביחד עם שוטרי תחנת לוד ולוחמי זרוע שפלה במג"ב מרכז לחשוף תוך פרק זמן קצר בסמוך למקום בו בוצע הירי שני חשודים שברשותם אקדח גלוק עם תחמושת, שאיתו בוצע ככל הנראה הירי. בהתאם לצורכי החקירה וממצאיה בכוונת חוקרי יל"פ מרחב שפלה להביא מחר בבוקר את שני החשודים תושבי לוד, לדיון בבית משפט ולבקש הארכת מעצרם לצורכי חקירה.