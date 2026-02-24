המשטרה פשטה אתמול (שני) על מעבדת סמים בשכונת מגורים בהוד השרון, המשמשת גם כמרכז חלוקה.

הפשיטה הגיעה לאחר חצי שנה של חקירה סמויה שבוצעה על ידי שוטרי תחנת כפר סבא במרחב שרון. עם הפיכת החקירה לגלויה, פשטו עשרות שוטרים ובלשים על דירות בהוד השרון, אחת מהן בסמיכות לביתו של לא אחר מאשר הרמטכ"ל אייל זמיר.

במהלך הפשיטה נתפסו כמויות גדולות של סמים מסוג מריחואנה, קוקאין וסמי אונס. כמו כן נעצרו שישה חשודים, בתוכם שתי נשים.

דוברות המשטרה

בתוך כך, בלשי תחנת תל אביב צפון במרחב ירקון עצרו חשוד בסחר בסמים בביתו בראשון לציון. בפשיטה על ביתו של החשוד נתפסו חומרים החשודים כסמים בשווי מוערך של מעל מיליון שקלים, מעל קילו קוקאין ומעל קילו “דוקטור”, אלפי כדורי אקסטזי וסמים נוספים שעל פי החשד יועדו להפצה לקראת אירועי פורים.

הסמים שנתפסו בביתו של החשוד כוללים קוקאין, "דוקטור", פטריות הזייה, "ממסי", MDMA, אקסטזי, קטמין, חשיש, קנאביס וחומרים נוספים החשודים כסמים מסוגים שונים. כמו כן אותרו בביתו של החשוד אלפי שקלים במזומן.