הטיחה את הפעוט "שוב ושוב בעוצמה": אם מואשמת בתקיפת ילדיה

תיעוד מזעזע וכתב אישום חמור: עם סיום החקירה, הפרקליטות הגישה הבוקר (שני) כתב אישום נגד תושבת מזרח ירושלים שמואשמת בהתעללות קשה בששת ילדיה. בין ילדיה - תינוק בן שבעה חודשים. לפי כתב האישום, האם מואשמת בגין תקיפת קטין בידי אחראי הגורמת חבלה של ממש ובגין עבירות נוספות.

תושבת מזרח ירושלים בשנות ה-30 לחייה נעצרה לאחרונה על ידי המשטרה. זאת לאחר תיעוד קשה בו נראית תוקפת את אחד מילדיה, פעוט, ומאיימת על שאר ילדיה כי היא "תהרוג את כולם".

דיווח אודות חשש ממעשיה התקבל במוקד המשטרה מאב המשפחה, זאת לאחר שאחד מילדיו התקשר אליו בבהלה וטען כי האם תוקפת אותם ומאיימת לפגוע בהם ללא כל סיבה נראית לעין. האב, שלא שהה בבית בעת המקרה, מיהר להגיע ולפנות את התינוק לקבלת טיפול רפואי בבית החולים - כך לפי המשטרה.

מיד עם קבלת הדיווח, הוזעקו השוטרים לבית החולים, שם עלה כי התינוק נחבל ועל פי החשד הותקף בידי אמו. בתוך זמן קצר הצליחו הכוחות לאתר את האם שנמלטה מהמקום ולעצור אותה.

דוברות המשטרה

מהחקירה עלתה תמונה מדאיגה של מסכת אלימות שהופעלה לכאורה על כל הילדים. כתוצאה מאלימות קשה של האם כלפי תינוקה - סטירות חזקות שוב ושוב והטחתו על כרית בעוצמה תוך שהיא תופסת אותו מחולצתו, נגרמו לתינוק חבלות חמורות. סימני חבלה ואדמומיות אותרו על פניו ועל גופו, והוא הקיא ונזקק לטיפול רפואי.

מעצרה של האם הוארך מעת לעת ולאחר סיום החקירה וגיבוש תשתית ראייתית נגד הנאשמת כאמור, הוגש כתב האישום על ידי פרקליטות מחוז ירושלים בבית המשפט, בגין תקיפת קטין בידי אחראי הגורמת חבלה של ממש ועבירות נוספות כאמור.

ממשטרת ישראל נמסר, "מדובר במקרה מזעזע וקשה במיוחד של אלימות והתעללות בקטינים חסרי ישע, שהתרחש בתוך סביבה משפחתית שבה הילדים אמורים להיות מוגנים". עוד הוסיפו כי "מוצו כלל פעולות החקירה וגובשה נגדה תשתית לכדי כתב אישום".