באמצעות הרשת החברתית: בן 19 חשוד שביצע עבירות מין בקטינה

מזעזע: צעיר בן 19 מנהריה נעצר בערב יום כיפור בחשד לביצוע עבירות מין בקטינה בת 11 בלבד באמצעות שיחת וידאו ברשת חברתית.

על פי החשד, החשוד בן ה-19 ביצע עבירות מין בקטינה בת 11, לאחר שהכיר אותה דרך רשת חברתית והנחה אותה לבצע בעצמה אקטים מיניים במסגרת שיחת וידאו. מיד עם קבלת הדיווח על העבירה פעלו שוטרי תחנת נהריה במהירות לאיתורו של החשוד, שעוכב לחקירה בתחנה ונכלא.

המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו, אך בית משפט השלום בקריות הורה על שחרורו. בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את ערר המשטרה והותיר את החשוד במעצר עד היום.