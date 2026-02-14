סיוט הנערות ברשת: הצעירות שמקבלות כ-50 הודעות איומים ביום

מה שהתחיל כהודעות אנונימיות הפך למסע הפחדה דיגיטלי מתוזמר: עשרות עמודי שיימינג בטיקטוק, הקלטות מזויפות ואיומי רצח מפורשים. מ' בת ה-17 וב' בת ה-16 כבר לא יוצאות מהבית לבד; הן חיות בצל הפחד, ישנות עם אימא ובוהות בטלפון בחרדה, מחכות למטר ההודעות הבא – לעיתים 50 ביום – ששורף להן את הנשמה.

מאחורי המתקפה עומד מטרידן חמקמק המשתמש בשיטות של ארגון פשיעה: עשרות כרטיסי SIM נטענים שנקנים במזומן ומאפשרים לו לפעול מתחת לרדאר. בלב הרשת נמצא נהוראי נגר, צעיר מנתניה שחייו הפכו גם הם לגיהינום. המטרידן רודף את נהוראי ואת כל מי שבא איתו במגע, טוען ל"נקמה" על קשר עם אקסית, ומכריז ביהירות: "אני אלוהים". עשרות נערות, שאין ביניהן קשר, הפכו לכלי משחק בקרב של אדם אחד שפועל בחשיכה.

הטרגדיה האמיתית היא אוזלת היד של הרשויות. בזמן שהקורבנות מתחננים לעזרה, המשטרה סוגרת תיקים בטענה ל"חוסר ראיות" ומייעצת לנערות פשוט "לדווח על העמודים". תחקיר i24News הוכיח שאפשר אחרת: קצה חוט של פרופיל מסתורי הוביל לכתב אישום ישן נגד חשוד בעל דפוס פעולה דומה. המידע הועבר למשטרה. בינתיים הנערות נותרות בחזית, חשופות ורועדות. השאלה אינה רק אם המטרידן ייתפס, אלא אם זה יקרה לפני שהאיומים יהפכו למציאות מדממת.