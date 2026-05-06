בשל התפתחויות בתיק: נדחתה חקירתו של אייל גולן במשטרה

בשל התפתחויות בתיק: חקירתו של הזמר אייל גולן, שתוכננה להיערך היום (רביעי) לצורך השלמות בחקירה, זאת בהתאם לבקשת הפרקליטות, נדחתה בשלב זה.

כזכור, בסוף חודש אפריל נודע כי הזמר צפוי להיחקר באזהרה בחשד לעבירות מין, זאת כחלק מהשלמות חקירה בתיק הנוגע למעורבותו באירועי עבר. יממה לפני הודעה זו, הוא הגיש גולן תלונה במשטרה בטענה לסחיטה באיומים ותלונת שווא.

מספר ימים לאחר מכן, המתלוננת מפרשה זו, שהתפוצצה כאמור בסוף השנה שעברה, התייחסה לסוגייה בשיחה עם i24NEWS. "הוא משקר שהתיק נסגר ובוכה על הבמה. הוא כל הזמן מכניס 'סחיטה', 'סחיטה', כי פשוט אין לו מה להגיד", הסבירה.

לדבריה, מקורביו של גולן מנסים להציגה כ"חולת נפש ומשוגעת" כדי לקעקע את אמינותה: "האמת שלי יציבה ואני בטוחה שחומר כזה במשטרה אי אפשר להוריד. אני מבקשת שבסופו של דבר הצילום מהחקירה יצא, וכולם יראו שאמרתי את הכל".

כזכור, במסגרת הפרשה, שהתפוצצה מחדש בדצמבר האחרון, נחקרו מספר מקורבים לזמר בחשד לעבירות מין ומתן סמים, אך המשטרה המליצה בתחילה שלא לחקור את גולן כחשוד בתיק.