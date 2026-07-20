חשד: סב מבת ים פגע מינית בשתי נכדותיו בטענה ש"הכין אותן לבגרות"

הצהרת תובע הוגשה הבוקר (שני) נגד תושב בת ים בן 59, החשוד כי ביצע עבירות מין חמורות בשתי נכדותיו הקטינות במספר מקרים.

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לפי המשטרה, החקירה נפתחה ב-6 ביולי בעקבות דיווח שהתקבל על חשד לפגיעה מינית בקטינות. במהלך החקירה התחזק החשד כי הסב נגע בגופן ובאיבריהן האינטימיים, כשלפי החשד טען כי עשה זאת במטרה "להכין אותן לבגרות".

במסגרת החקירה אספו חוקרי תחנת בת ים ראיות, גבו עדויות וחקרו מספר מעורבים. ב-12 ביולי, עם המעבר לשלב הגלוי של החקירה, נעצר החשוד והועבר לחקירה בתחנת המשטרה.

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מעצרו הוארך מעת לעת, והבוקר הוגשה נגדו הצהרת תובע. במשטרה ציינו כי בימים הקרובים צפוי להיות מוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות מין חמורות.