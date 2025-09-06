למרות שנעצר: איך אורן קובי מצליח להמשיך ולעקוץ?

מומלצים -

חלק ב' בתחקיר עוקץ החלומות: במשך כעשור איש הנדל"ן אורן קובי מוכר זכויות לקרקעות חקלאיות למאות רבות של אנשים שבסוף מצאו את עצמם בלי כלום - לא קרקע שעליה יבנו את ביתם ולא כסף. בחלק הקודם, הראנו לכם איך הוא גורף בדרך הזאת עשרות מיליונים.

בחלק השני של התחקיר, נחשוף עוד צד של קובי וגם - איך הוא מוצא את הדרך להמשיך במעשים למרות שהוא נעצר שוב ושוב, ואיך המשפט שלו נמרח ומערכת אכיפות החוק לא עושה לזה סוף. התחקיר של עדי מאירי.

מהפרקליטות נמסר: "אורן קובי מואשם בשתי פרשות הונאה במיליוני שקלים. כבר בתחילת ההליך ומבלי להמתין לסיום המשפט כמקובל, דאגה הפרקליטות לציפוי הנפגעים ופעלה לשחרור נכסים שהיו תפוסים לחילוט בשווי מיליוני שקלים.העיכובים בתיק נגרמו בעיקר מהתנהלותו של קובי עצמו, שפיטר ואף תקף סנגורים פעם אחר פעם, עד שבית המשפט העליון קבע בשנה שעברה שייצג את עצמו.

"מאז, הדיונים מתנהלים באופן רציף ואינטנסיבי, ונשמעו כבר למעלה מ-200 עדים. לאורך כל הדרך עמדה הפרקליטות על מסוכנותו של קובי ונאבקה על איסור עיסוקו בתחום הנדל"ן. הוא שוחרר על ידי בית המשפט, אך כעת נעצר שוב עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. יצוין כי במהלך הליך זה הוגשו נגדו שני כתבי אישום חדשים, בגין תקיפת עורך דינו והפרת צו איסור עיסוק בנדל"ן", סיכמו.

