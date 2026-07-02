כמעט חמישים ימים אחרי שנורו מחוץ לחתונה בכפר, ראש מועצת ג׳דידה-מכר, סוהיל מלחם, וממלא מקומו עביד עביד, מדברים לראשונה.

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זה היה אמור להיות עוד ערב שגרתי של שמחה בכפר, חתונה של עובד מועצה. ראש הרשות וממלא מקומו מגיעים לברך. אבל רגע אחרי חצות השמחה מתחלפת בירי מטווח קצר. "בחלומות לא חשבתי על זה בכלל שאני אהיה קורבן לאלימות בצורה אכזרית כזאת, בשבילי זה ניסיון התנקשות לכל דבר", אומר סוהיל.

סוהיל שוכב כבר יותר מארבעים ושישה ימים בבית החולים בנהריה. הוא נפצע קשה ברגליו ומנסה להבין איך הפך למטרה. "אני היום כמעט 46 ימים מונח על גבי בבית החולים. יש עדיין דרך ארוכה לעניין השיקום עצמו כדי לחזור ללכת כרגיל ולחזור לתפקיד. זה הכול מלווה בכאב וסבל וזה לא קל".

אצל סוהיל, הזיכרון מהדקות האלה חוזר שוב ושוב. הוא משחזר את הדרך החוצה מהחתונה, את הצפיפות בשער, את עבד שכבר חיכה בחוץ - ואת היורה. "הכול היה משמח, מוזיקה, אוכל, שתייה, הכול היה שקט יפה ובאמת הייתה שמחת חיים. הגעתי כמעט לשער, והכל היה צפוף ואני כבר בכביש. פתאום אני רואה בחור עם קסדה, התחיל לירות בעביד. אם הוא היה רוצה רק לירות בעביד הוא היה יכול לפני שאני אגיע - אבל הוא רצה לפגוע בנו, שנינו ביחד".

הכדורים פוגעים בעבד ואז בסוהיל. אחת הפגיעות קורעת כלי דם מרכזי ומסכנת את חייו. מה שמציל אותו, לדבריו, הוא צירוף מקרים כמעט בלתי נתפס: בתוך החתונה היו רופאים.

"הסתובבתי לברוח, קיבלתי ברגל שמאל, נפלתי על האדמה, עוד כדור בברך רגל ימין, פגעה לי בכלי הראשי של הדם. זה באמת סיכן את החיים שלי. היו כמה רופאים בתוך המסיבה שנכנסו ישר לעניינים והצליחו לחסום כנראה את הכלי הראשי".

אבל אחרי הפינוי לבית החולים, מתחילה מציאות אחרת: לא רק שיקום פיזי - אלא חיים תחת איום ממשי. עביד עביד: "בכניסה לבית יש מאבטח 24/7. מסביב לבית התקינו מצלמות. בלי המאבטח אסור לי לצאת מהבית. זה לא נוח שתהיה מאויים דרגה 6 ואתה חי בכפר שלך, בין החברים שלך".

שניהם מדברים על אותה תחושה: הם לא יודעים מי עומד מאחורי הירי, ולדבריהם - לא מקבלים תשובות. סוהיל: "בתוך המסיבה אתה רואה אנשים מתנהגים בצורה שהיא ממש שונה, זה נותן לך נורה אדומה. אני חושב שאנשים שישבו מסביב לשולחן שלי ידעו בדיוק מה הולך לקרות. מי שהיה מודע היה בתוך המסיבה, מי ששיתף פעולה היה בתוך המסיבה".

ובכל זאת, למרות הפציעה והפחד, סוהיל מתעקש לחזור. הוא מדבר על הסכם גג, מאות יחידות דיור, יישוב שצפוי לגדול ולהפוך לעיר - ועל כך שבלי משילות, אין עתיד לפיתוח הזה. "אני הולך לחזור וגם לנהל את היישוב ולנהל את הרשות. האירוע הזה לא יעצור אותנו. אבל לבד אני לא יכול את זה. אני צריך את החוק, את המדינה, את כוחות הביטחון. אותם פושעים חייבים לעצור אותם".