חשד: רצח האב לעיני בנו בבני ברק - תוכנן מראש

פרטים חדשים בחקירת הרצח המזעזע בבית הכנסת בבני ברק בשבוע שעבר: מהחקירה עולה כי הרקע הוא היכרות מוקדמת וויכוחים קודמים על רקע דתי והלכתי. במשטרה התחזק החשד כי מדובר ברצח מתוכנן היטב מצדו של החשוד, גיא אכטלינגר, אשר נהג בתקופה האחרונה לפקוד את בית הכנסת שבו התפלל הקורבן, אברך כבן 45, וניהל עמו ועם יתר המתפללים עימותים מילוליים קשים.

ביום האירוע נכנס אכטלינגר למתחם הישיבה בעיצומה של התפילה, ניגש לקורבן ותקף אותו באכזריות באמצעות סכין בעודו יושב על ספסל הלימודים. התקיפה הקשה התרחשה לעיני בנו הקטין של הרב, שישב והתפלל לצדו באותה עת ונאלץ לצפות במחזה האימים. הקורבן פונה במצב אנוש לבית החולים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו כעבור מספר שעות.

על פי ממצאי המשטרה, אכטלינגר דקר את המנוח 3 עד 4 פעמים, ומספר עדי ראייה שנכחו במקום קושרים אותו ישירות לזירת הדמים. בעקבות הראיות המפלילות שנאספו נגדו, הובא החשוד לבית המשפט ומעצרו הוארך בשבוע נוסף לצורך השלמת פעולות החקירה.

הרצח הקשה, שהתרחש בשבוע שעבר, זעזע את העיר לאחר שהתברר כי הכתובת הייתה על הקיר. החשוד, דר רחוב בעל רקע נפשי מוכר, נמלט מהזירה מיד לאחר הדקירה ונעצר בתום מצוד באזור בית שמש. מהרקע שנחשף עולה כי ימים ספורים לפני הרצח התפתח בין השניים ויכוח סוער סביב עלייה לתורה, שבמהלכו איים החשוד על האברך ואמר לו "אני עוד אטפל בך" - איום שאותו מימש שבוע לאחר מכן.