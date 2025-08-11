נורה למוות לעיני עוברי אורח - והרוצח נמלט | תיעוד בלעדי

מומלצים -

תאופיק אבו לשין, בן 25, נורה למוות מול עוברי אורח במכון לשטיפת רכב בבעלותו בנצרת. ראש דסק הפלילים לי עייש הביאה הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית" את התיעוד הבלעדי מהרצח, בו נראים הרגעים הדרמטיים: היורה מתקרב לעסק, שולף אקדח, ופותח באש לעיני העובדים ועוברי האורח. אבו לשין התמוטט לקרקע.

האירוע החמור קרה בסוף יוני האחרון. האקדח שבו בוצע הירי והאופנוע ששימש להימלטות המתנקש, נתפסו זמן קצר לאחר מכן והובילו את חוקרי ימ”ר צפון לחשוד המרכזי, נסרי אימן אלנואיה. הוא נמלט מהזירה על אופנוע מסוג "טימקס", התנגש ברכב חונה, נפצע, ועבר בין בתי חולים שונים עד שנלכד שבוע לאחר מכן במיטתו בבית חולים בעפולה.

מחוץ לבית החולים, נעצר חשוד נוסף בשיבוש חקירה, ובהמשך, שלישי בחשד לעבירות נשק. שלושתם, תושבי נצרת, נאשמים במעורבות ברצח. הפעם, הרצח ועבודת המשטרה המהירה הסתיימה בכתבי אישום. אבל בנצרת, עיר שכבר רגילה לקולות הירי ולפחד ברחובות - אף אחד לא מאמין שזה יהיה הרצח האחרון. צפו בדיווח המלא - בראש העמוד