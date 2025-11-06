המפכ"ל על פרשיות השחיתות: "אנחנו נגיע לחקר האמת"

מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, יצא היום (חמישי) בהצהרה לתקשורת על החקירות בפרשת השחיתות בהסתדרות וחקירת הפצ"רית יפעת תומר-ירושלמי. בדבריו אמר בין היתר כי "משטרת ישראל מחויבת בראש ובראשונה לשלטון החוק. אנו מנהלים את החקירות בנחישות ובמקצועיות, במטרה להגיע לחקר האמת".

עוד הוסיף כי "הנחיתי את אגף החקירות והמודיעין ואת להב 433 לנהל את החקירות ביסודיות, בנחישות, ללא משוא פנים וללא מורא מאף אחד. המסר שלנו חד וברור: נמשיך להאבק בפשיעה, לשמור על החוק ולהגן על אזרחי המדינה בכל מקום ובכל עת".

דבריו של המפכ"ל מגיעים על רקע שתי הפרשות המרכזיות הנמצאות כעת תחת חקירה.

במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות, נחקרו מספר בכירים בהסתדרות העובדים והמשק הישראלי. בין היתר נחקרו יושב ראש ההסתדרות ארנון בן דוד ורעייתו, ואף אושרה חקירתו של שר התרבות והספורט מיקי זוהר על ידי היועמ"שית.

אתמול הוארך מעצרה של הפצ"רית בטענה כי "קיים חשש לשיבוש. בעיון ברשימת פעולות החקירה המתוכננות, יש פעולות החשופות לשיבוש המחייבות את המשך מעצרה של החשודה". כמו כן הוארך מעצרו של סגן הפצ"רית, אל"מ מתן סולורש.