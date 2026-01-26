תקיפת שורד השבי רום ברסלבסקי: חברו מסר עדות במשטרה
פרסום ראשון: משה, חברו של רום ברסלבסקי שהיה איתו בליל האירוע בו הותקף, עמד על הגרסה לפיה בן זוגה של נסרין קדרי הוא זה שתקף ראשון • על פי גורמי חקירה, העדות לא תרמה לקידומה והתיק נותר ללא שינוי
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
תקיפת שורד השבי רום ברסלבסקי: משה, חברו של ברסלבסקי שהיה עמו בליל האירוע, מסר אמש (ראשון) עדות במשטרה. בשל עניינים טכניים, העדות נגבתה בתחנת משטרה בירושלים.
לפי גורמי חקירה, העדות לא תרמה להתקדמותה, והחבר עומד על הגרסה שלפיה דיוויד זיטון, בן זוגה של נסרין קדרי, הוא זה תקף ראשון. בשלב זה, התיק נותר ללא שינוי.
כזכור, ברסלבסקי אמר בהקשר לתקיפה: "אני זה שהותקף, אני זה שקיבל בוקסים לפנים מאדם שיכור ומסומם שלא שולט בעצמו. זה האירוע הכי מזעזע שקרה לי בחיים, לא חשבתי שזה יקרה פה, בתוך המדינה שלי".
