תקיפת שורד השבי רום ברסלבסקי: חברו מסר עדות במשטרה

תקיפת שורד השבי רום ברסלבסקי: משה, חברו של ברסלבסקי שהיה עמו בליל האירוע, מסר אמש (ראשון) עדות במשטרה. בשל עניינים טכניים, העדות נגבתה בתחנת משטרה בירושלים.

לפי גורמי חקירה, העדות לא תרמה להתקדמותה, והחבר עומד על הגרסה שלפיה דיוויד זיטון, בן זוגה של נסרין קדרי, הוא זה תקף ראשון. בשלב זה, התיק נותר ללא שינוי.

כזכור, ברסלבסקי אמר בהקשר לתקיפה: "אני זה שהותקף, אני זה שקיבל בוקסים לפנים מאדם שיכור ומסומם שלא שולט בעצמו. זה האירוע הכי מזעזע שקרה לי בחיים, לא חשבתי שזה יקרה פה, בתוך המדינה שלי".