בכיר במערכת הבריאות חשוד בזיוף אישורי כניסה לפלסטינים

בכיר לשעבר במערכת הבריאות והמנהל האזרחי זייף אישורי כניסה לישראל לפלסטינים תוך מרמה וקבלת שוחד, כך נחשף הבוקר (חמישי). בנוסף, החשוד סחר בתרופות מסוכנות.

החקירה, שהתנהלה בשנה האחרונה ביחידת ההונאה במחוז ש"י, ובשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים ואגף האכיפה במשרד הבריאות, העלתה כי החשוד, תושב ירושלים בשנות ה-40 לחייו, הועסק בעבר במנהל האזרחי באיו"ש כסגן אחראי על תחום הבריאות. על פי החשד, במסגרת תפקידו זייף מעל 100 אישורי כניסה לישראל לפלסטינים שוהים בלתי חוקיים, תוך הצגתם כמטופלים הזקוקים לטיפול רפואי. מהלך זה הכניס עשרות רבות של אנשים לישראל במרמה, ללא פיקוח, בניגוד לחוק ותוך סיכון ממשי לחיי אדם.

עוד עלה כי לאחר סיום תפקידו, המשיך החשוד לבצע עבירות בתחום הבריאות, כשהפעם עסק בסחר בתרופות ללא מרשם ובהן תרופות מסוכנות, וזייף אישורי מרשמים וחתימות רופאים לצורך קידום פעילותו הפלילית.

ביום ראשון האחרון פשטו שוטרים על ביתו של החשוד, עצרו אותו ותפסו כמות גדולה ומגוונת של תרופות החשודות ככאלו שסחר בהן למטרות בצע כסף. הוא נחקר ושוהה במעצר בית. היום יתקיים דיון בבית המשפט בבקשת המשטרה להאריך את תנאי מעצר הבית בתנאים מגבילים, והחקירה בעניינו נמשכת.