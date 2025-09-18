סוכנת סמויה הפילה את אחד מסוחרי הסמים הגדולים בצפון | צפו

במשטרה חושפים: הסוכנת תיעדה עסקאות סמים בהיקף נרחב - עד לרגע המעצר • במסגרת פעילות ממושכת, היא חדרה אל מעגלו הקרוב, ותיעדה אותו כשהוא מבצע שורת עסקאות סמים גדולות • i24NEWS עם התיעוד הדרמטי