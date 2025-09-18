סוכנת סמויה הפילה את אחד מסוחרי הסמים הגדולים בצפון | צפו
במשטרה חושפים: הסוכנת תיעדה עסקאות סמים בהיקף נרחב - עד לרגע המעצר • במסגרת פעילות ממושכת, היא חדרה אל מעגלו הקרוב, ותיעדה אותו כשהוא מבצע שורת עסקאות סמים גדולות • i24NEWS עם התיעוד הדרמטי
לי עייש ראש דסק פלילים
1 דקות קריאה
סוכנת סמויה צעירה הצליחה לאחרונה להביא להפלתו של אחד מסוחרי הסמים הגדולים בצפון הארץ. במסגרת פעילות ממושכת היא חדרה אל מעגלו הקרוב, ותיעדה אותו כשהוא מבצע שורת עסקאות סמים גדולות.
הראיות שנאספו הובילו למבצע מעצר מתוכנן היטב - שבסיומו נתפס הסוחר, לאחר שהסוכנת הובילה אותו לעסקה נוספת שתועדה במצלמות.
במשטרה אומרים כי מדובר בהישג משמעותי במאבק בארגוני הפשיעה ובסחר בסמים באזור הצפון.
