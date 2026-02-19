סוף לעוקץ הענק: 150 כתבי אישום נגד תושב רמאללה

חקירה משטרתית סמויה חוצת מחוזות ש״י ומרכז, צפויה להסתיים בימים הקרובים בהגשת למעלה מ-150 כתבי אישום נגד חשוד העומד מאחורי עוקץ הענק, תושב רמאללה שגם תחנונים חוזרים ונשנים מצד קורבנותיו לא נגעו לליבו.

החשוד, פלסטיני תושב רמאללה בן 51 שהזדהה בשמות בדויים באתרי מכירות מקוונים, הציג מסמכים מזויפים בתמורה לרכוש שהוצע באתרים, וגרם לעשרות אזרחים תמימים, החל מחיילים וכלה באוכלוסיית הגיל השלישי, נזק כספי בשווי מיליוני שקלים. ה'קונה' יצר מצג שווא של העברות בנקאיות שנראו אותנטיות לחלוטין, ובאמצעותן הוליך למעשה שולל את קורבנותיו.

לאחר שלב התרמית אודות התשלום הכספי, נאספה הסחורה על ידי נהגים תמימים שנשלחו על ידו, בו בעת שהמוכרים סברו כי התשלום כבר הועבר לחשבונם. בדיעבד, התברר להם כי נפלו קורבן להונאה מתוחכמת.

יצוין כי החשוד פעל בעורמה רבה ובמשך חודשים ארוכים, עוד מאמצע שנת 24'. במסווה של קונה לגיטימי, ענה החשוד לפרסומים באתרי מכירה ברשת כגון 'יד 2'. באחד המקרים הקשים שנחשפו במסגרת החקירה, הונה החשוד אם חד־הורית הנמצאת במצוקה כלכלית, אשר נאלצה למכור ציוד צילום בשווי כספי של אלפי שקלים שברשותה. החשוד יצר עמה קשר תוך שהזדהה בשם בדוי 'עומרי', הביע עניין בציוד, ניהל עמה שיח ממושך ויצר בקרבה תחושת אמון.

בהמשך, סיכם עמה על נקודת מפגש לאיסוף הציוד באמצעות "בנו", אך ברגע האחרון טען כי הבן אינו יכול להגיע, ושלח מונית לאסוף את הציוד במקומו. האם, שהאמינה כי הכסף כבר בדרכו אליה, מסרה את אותו ציוד יקר ורק מאוחר יותר התברר לה כי נפלה קורבן להונאה, ונשארה ללא הציוד וללא הכסף. לאחר מקרה עוקץ זה, פנתה הקורבן אל החשוד בהודעות דרך יישומון המסרים 'וואטסאפ', והתחננה על נפשה שישיב לה את הציוד היקר בשל מצבה הכלכלי, אך גם פניות אלו מצדה נפלו על אוזניים ערלות.

בתחילת ינואר 2026, במהלך פעילות משולבת של יחידת הימ״מ של מג"ב וכוחות צה״ל, נעצר החשוד בביתו ברמאללה וברשותו נתפסו מספר טלפונים ניידים וטאבלט, שעל פי החשד שימשו לביצוע עבירות אלו של תרמית ועוקץ אזרחים. החשוד נעצר, הועבר לחקירה ביחידות המשטרה ומעצרו הוארך בבית המשפט לטובת מיצוי וחקירת כלל המקרים.