אב נעצר בחשד למעורבות ברצח בנו, חודש וחצי לאחר שאותר ללא רוח חיים בחדרו - כך הודיעה היום (שני) המשטרה. המקרה נחקר כהתאבדות במרחב שפלה מאז ה-15 במאי, המשטרה ציינה כי האב נעצר בשל התחזקות החשד כי מדובר ברצח.

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כאמור, ב-15 במאי אותר הבן כשהוא ירוי בראשו בחדר. התיק נחקר תחילה כמקרה התאבדות, אך בהמשך נעצר האב בחשד למעורבות. החשוד טען בחקירתו כי דלת החדר של המנוח הייתה נעולה מבפנים, והוא זה שפתח אותה לטענתו.

לפי המשטרה, האב, תושב רמלה בשנות ה-50 לחייו, נעצר לפנות בוקר "לאחר ביצוע מגוון פעולות חקירה ואיסוף ממצאים", שהביאו להתחזקות החשד כי מדובר ברצח. מעצרו הוארך בכשבוע.